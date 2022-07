Neue EU-Taxonomie

Aus Sicht der EU künftig doch nachhaltig? Das Atomkraftwerk Isar 2 soll Ende 2022 vollständig abgeschaltet werden. (picture alliance/dpa/Armin Weigel)

Konkret geht es bei der Abstimmung in Straßburg um die sogenannte "Taxonomie" der EU. Dabei handelt es sich um ein Klassifikations-System, das private Gelder in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten lenken und auf diese Weise beim Kampf gegen den Klimawandel helfen soll. In der Folge könnten dagegen Investitionen in weniger nachhaltige Branchen finanziell unattraktiver werden. Bisher gelten vor allem erneuerbare Energien als klimafreundlich. Der Vorstoß der Europäischen Kommission hatte zu Protesten vor allem von Umweltorganisationen geführt.

In einem offenen Brief an die Europa-Parlamentarier heißt es, die Atomenergie sei hochgefährlich und durch das ungelöste Entsorgungsproblem keineswegs eine nachhaltige Energiequelle. Auch Gas steht wegen seiner CO2-Emissionen in der Kritik.

