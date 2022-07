Neue EU-Taxonomie

Blick ins Plenum des Europäischen Parlaments in Straßburg (Archivbild). (FREDERICK FLORIN / AFP)

Konkret geht es bei der Abstimmung in Straßburg um die sogenannte "Taxonomie" der EU. Dabei handelt es sich um ein Klassifikations-System, das private Gelder in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten lenken soll. In der Folge könnten dagegen Investitionen in weniger nachhaltige Branchen finanziell unattraktiver werden. Bisher gelten vor allem erneuerbare Energien als klimafreundlich. Der Vorstoß der Europäischen Kommission hatte zu Protesten vor allem von Umweltorganisationen geführt.

Pieper (MdEP): Gas und Atomkraft sind Übergangslösungen

Der Berichterstatter für Erneuerbare Energien im Europaparlament, Pieper, kündigte an, die Taxonomiepläne mitzutragen. Es sei nur eine Übergangslösung, sagte der CDU-Parlamentarier im Deutschlandfunk (Audio-Link). Für die Grundlast brauche man für eine befristete Zeit Gas- und auch Kernkraftwerke, argumentierte Pieper. "Privates Kapital hilft, die Energiewende zu finanzieren, und es ist ja auch kein grünes Label auf Dauer. Es ist ein Label für einen geordneten Ausstieg." Zudem hätten zehn europäische Energieminister, darunter der aus der Ukraine, die Abgeordneten eindringlich um Zustimmung gebeten.

Abstimmung im EU-Parlament entscheidend

Die Umsetzung des Kommissionsvorschlags kann nur verhindert werden, wenn sich mindestens 20 EU-Staaten zusammenschließen, die mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU vertreten - oder mindestens 353 Abgeordnete im EU-Parlament. Da das Zustandekommen einer entsprechenden Mehrheit im Rat der EU als ausgeschlossen gilt, ist die Abstimmung im Europaparlament entscheidend.

