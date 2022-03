Europäisches Parlament in Straßburg (Deutschlandradio / Frank Barknecht)

Die Ausstellung sogenannter "goldener Pässe" solle von allen Mitgliedstaaten schrittweise abgeschafft werden, hieß es in einer nicht bindenden Entschließung,

die von den Abgeordneten in Straßburg mit großer Mehrheit angenommen wurde.

Als Profiteure dieser - etwa in Malta, Zypern und Bulgarien bislang verbreiteten Praxis - gelten unter anderem reiche Russen.

