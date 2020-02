Das Europaparlament hat den Handelsvertrag mit Vietnam gebilligt.

Die Abgeordneten stimmten in Straßburg mit großer Mehrheit für den Pakt, der auch noch vom Ministerrat sowie dem Parlament in Hanoi beschlossen werden muss. Zugleich billigte das Europaparlament ein Investitionsschutzabkommen mit dem südostasiatischen Land. Der Handelsvertrag soll stufenweise so gut wie alle Zölle zwischen beiden Seiten abschaffen. Die Wirtschaft soll zudem durch den Abbau von Bürokratie im Handel, einen leichteren Zugang zu öffentlichen Aufträgen in Vietnam und einem besseren Markenschutz profitieren. Vietnam ist nach Singapur der zweitgrößte Handelspartner der EU innerhalb der Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten - ASEAN.



Gegner sehen das Abkommen wegen der Menschenrechtslage in Vietnam kritisch. Befürworter loben hingegen Fortschritte und verweisen auf eine Aussetzungsklausel in dem Vertrag, sollte sich die Lage in dem Land verschlechtern.