Die katalanischen Politiker Puigdemont und Comin haben sich als Abgeordnete für das Europaparlament akkreditiert.

Dies war möglich geworden, nachdem der Europäische Gerichtshof die Blockade ihrer Mandate aufgehoben hatte. Der frührere katalanische Regionalpräsident Puigdemont und sein einstiger Gesundheitsminister Comin wurden nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP für ihre ab Januar geltenden Akkreditierungen beim Europaparlament in Brüssel vorstellig. Sie waren im Mai ins Europaparlament gewählt worden, konnten ihre Mandate aber nicht antreten, weil die Regierung in Madrid ihre Vereidigung blockierte. In Spanien werden Puigdemont und Comin mit Haftbefehl gesucht.



Der Europäische Gerichtshof hatte gestern entschieden, dass die parlamentarische Immunität ab dem Moment der Wahl gilt. Demnach hätten die katalanischen Politiker ihr Mandat antreten können.