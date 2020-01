Der katalanische Separatistenführer Junqueras hat seinen Sitz im Europäischen Parlament verloren.

Sein Mandat ende mit Wirkung vom 3. Januar, teilte Parlamentspräsident Sassoli in Brüssel mit. Er forderte Spanien auf, umgehend den Namen eines neuen Abgeordneten mitzuteilen.



Junqueras war im Oktober zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Europäische Gerichtshof sprach ihm zwar parlamentarische Immunität gegen eine Strafverfolgung in Spanien zu. Das Oberste Gericht in Madrid widersetzte sich dieser Entscheidung aber und entließ den Separatistenführer nicht aus der Haft.



Der frühere katalanische Regionalpräsident Puigdemont und das frühere Kabinettsmitglied Comín können hingegen ihre Sitze im EU-Parlament einnehmen. Sie waren vor der spanischen Justiz geflohen.