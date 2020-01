Der inhaftierte katalanische Separatistenführer Junqueras geht juristisch gegen den Verlust seines Mandats im Europäischen Parlament vor.

Der frühere Vize-Regionalchef Kataloniens reichte eine Klage vor dem Gericht der Europäischen Union in Luxemburg ein, wie dort mitgeteilt wurde. Damit verbunden ist ein Antrag auf einstweilige Verfügung, um schon vor einer endgültigen Entscheidung das Mandat wahrnehmen zu können.



Das Europäische Parlament hatte Junqueras vor zehn Tagen seinen Sitz aberkannt und dies mit der Haft begründet. Er war im Oktober wegen seiner Beteiligung am katalanischen Unabhängigkeitsreferendum im Jahr 2017 zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt worden.



In San Fernando bei Madrid begann unterdessen ein weiterer Prozess wegen des Referendums. Dem ehemaligen Chef der katalanischen Polizei und zwei weiteren Amtsträgern wird vorgeworfen, die Abstimmung damals nicht verhindert zu haben. Die Staatsanwaltschaft fordert zwischen vier und elf Jahre Haft.