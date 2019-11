Das Europäische Parlament hat den sogenannten Klimanotstand in der EU ausgerufen.

Die Abgeordneten stimmten in Straßburg mit großer Mehrheit für eine entsprechende Resolution. Der Beschluss hat eher symbolischen Charakter, soll aber Druck für eine konkrete Gesetzgebung aufbauen. Die neue EU-Kommission, die am Sonntag ihr Amt antritt, hat das Ziel vorgegeben, man wolle im Jahr 2050 "der erste klimaneutrale Kontinent" sein.



Bislang haben nach Angaben des Europäischen Parlaments weltweit mehr als eintausend Städte und Gemeinden den Klimanotstand ausgerufen und die Eindämmung der Erderwärmung zur Priorität erklärt. In Deutschland sind das unter anderem Köln, Konstanz, Saarbrücken, Bochum, Karlsruhe und Gelsenkirchen.