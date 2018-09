Das Europäische Parlament bringt ein Strafverfahren gegen Ungarn wegen Rechtsstaatsverstößen auf den Weg.

In Straßburg stimmten die Abgeordneten einem entsprechenden Antrag mit der erforderlichen Mehrheit zu. Nun muss der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs endgültig über die Angelegenheit entscheiden. Das Verfahren kann im äußersten Fall zum Entzug der Stimmrechte im Ministerrat führen.



Der Regierung in Budapest wird unter anderem vorgeworfen, sich nicht an demokratische Prinzipien zu halten. Ungarns Ministerpräsident Orban hält die Beschuldigungen für unbegründet. Seiner Ansicht nach gehe es darum, sein Land wegen der strikten Flüchtlingspolitik zu verurteilen.