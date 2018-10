Der in Russland inhaftierte ukrainische Filmemacher Oleg Senzow erhält den diesjährigen Sacharow-Preis für Menschenrechte des Europaparlaments.

Der 42-Jährige war 2015 in einem international umstrittenen Prozess wegen angeblicher Zugehörigkeit zu einer terroristischen Organisation zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Monatelang befand er sich im Hungerstreik.



Er verbüßt die Strafe in einer Strafkolonie im äußersten Norden Russlands. Senzow protestierte gegen die russische Annexion der Krim und setzt sich für in Russland inhaftierte Ukrainer ein.



Der nach dem verstorbenen russischen Dissidenten und Physiker Andrej Sacharow benannte Preis wird vom Europaparlament verliehen. Er ist mit 50.000 Euro dotiert und wird am 12. Dezember in Straßburg vergeben.



Parlamentspräsident Tajani erklärte, Senzow sei durch seinen Mut und seine Entschlossenheit ein Symbol für den Kampf für die Freilassung polititischer Gefangener in Russland und der ganzen Welt geworden. Durch die Preisverleihung drücke das Europaparlament seine Solidarität mit Senzow aus und unterstreiche die Forderung, ihn sofort freizulassen.