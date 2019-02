Im Europäischen Parlament stellen sich Abgeordnete rechter Parteien einer Studie zufolge oft gegen eine gemeinsame Klimaschutzpolitik.

Zu diesem Ergebnis kommen Experten des Beratungsunternehmens adelphi. Demnach stimmen zwei von drei Abgeordneten aus diesem parteipolitischen Spektrum regelmäßig gegen klima- und energiepolitische Maßnahmen. Die Autoren der Untersuchung unterscheiden die Akteure in drei Kategorien. Erstens die Leugner und Skeptiker, die wissenschaftliche Erkenntnisse über den Einfluss menschlichen Handelns auf das Klima anzweifeln - dazu gehören die deutsche AfD, die österreichische FPÖ und die britische Ukip. Die zweite Gruppe sind die "Vorsichtigen", die keine klare Position haben und der Klimafrage wenig Bedeutung beimessen. Dazu gehören die Schweizerische Volkspartei und die Nationale Sammlungsbewegung von Marine Le Pen in Frankreich. Und drittens gibt es die "Zustimmenden". Sie erkennen die Gefahr an, die vom Klimawandel ausgeht. Dazu gehören die ungarische Fidesz-Partei und die Partei "Die Finnen".