Das Europaparlament hat die Unterdrückung von Uiguren und anderen muslimischen Minderheiten in China verurteilt.

In einer Resolution zählt das Parlament unter anderem willkürliche Festnahmen auf, Haftlager für Angehörige der uigurischen, kasachischen und kirgisischen Minderheiten sowie Zwangsarbeit. Die Resolution wurde mit überwältigender Mehrheit verabschiedet. 604 Abgeordnete stimmten dafür, 20 dagegen, 57 Parlamentarier enthielten sich. In der Entschließung appelliert das Europaparlament an die chinesischen Behörden, die Praktiken unverzüglich zu beenden.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.