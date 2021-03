Die Europaabgeordneten der ungarischen Regierungspartei Fidesz sind aus der Fraktion der Europäischen Volkspartei ausgetreten.

Das teilte Regierungs- und Parteichef Orban dem Fraktionsvorsitzenden Weber von der CSU mit. Fidesz kommt damit einer Suspendierung zuvor, den die EVP-Fraktion durch eine Änderung ihrer Geschäftsordnung vorbereitet hatte.



In der EVP gab es seit langem Streit darum, ob die rechtsnationale Fidesz noch zur konservativen Parteienfamilie gehören kann, weil sie in Ungarn demokratische Grundrechte einschränkt. Auf Parteiebene war Fidesz bereits seit 2019 suspendiert. Nun ist der Bruch auch auf Ebene der Fraktion vollzogen.



Fidesz ist im Europaparlament mit zwölf Abgeordneten vertreten. Sie könnten sich nun weiter rechts stehenden Fraktionen anschließen. Die Europäische Volkspartei bleibt auch nach ihrem Austritt stärkste Kraft.

Verstöße von Fidesz

Unser Europa-Korrespondent Peter Kapern erläutert in seinem Bericht die Hintergründe des Sachverhaltes. Er merkt an: "An missliebigem Verhalten der Fidesz-Partei hat es in der Vergangenheit nicht gemangelt. Zu nennen ist beispielsweise Orbáns langer Kampf gegen den Rechtsstaatsmechanismus im vergangenen Dezember und der plötzliche Entzug der Sendelizenz für 'Klubradio', Ungarns bis dahin letzten unabhängigen Hörfunksender."

Diese Nachricht wurde am 03.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.