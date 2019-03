Das Europaparlament hat ein Verkaufsverbot für Einwegprodukte aus Plastik beschlossen.

Die neue Regelung soll dazu beitragen, die großen Mengen an Plastikmüll in der Umwelt und in den Weltmeeren einzudämmen. Das Verbot bezieht sich auf Produkte wie etwa Trinkhalme, Plastikgeschirr oder Wattestäbchen und soll ab 2021 gelten. Für Einmal-Produkte mit einem gewissen Kunststoffgehalt wie etwa Feuchttücher besteht ebenfalls ab 2021 eine Kennzeichnungspflicht.