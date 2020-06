Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron haben die Bedeutung des geplanten milliardenschweren Corona-Hilfsfonds für den Zusammenhalt in der EU betont.

Nach einem Gespräch in Schloss Meseberg nördlich von Berlin sagte Merkel, wichtig sei das Ziel, gemeinsam stark aus der Krise zu kommen. Auch wenn es Änderungen am Vorschlag der EU-Kommission geben werde, müsse es ein Fonds bleiben, der den besonders stark von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern helfe. Macron betonte, im Zentrum müssten Zuschüsse für diese Länder stehen. Darlehen und Kredite hätten nur geringe Auswirkungen und erhöhten die Verschuldung. Die Bewältigung der Corona-Krise wird laut Merkel auch ein bestimmendes Thema der deutschen EU-Ratspräsidentschaft sein, die übermorgen beginnt.



Als weitere Schwerpunkte nannte sie die Digitalisierung, den weiteren Kampf gegen den Klimawandel und die internationalen Beziehungen. Die Zusammenkunft mit Macron in Schloss Meseberg war der erste Besuch eines ausländischen Staatschefs bei der Kanzlerin seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie.