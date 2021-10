Für ihre langjährigen politischen Verdienste um Europa ist Bundeskanzlerin Merkel in Spanien mit dem Europapreis "Karl V." ausgezeichnet worden.

In der Begründung der Jury hieß es, die Bundeskanzlerin sei stets eine unerschütterliche Verfechterin des europäischen Integrationsprozesses und der wichtigen strategischen Rolle Europas auf der internationalen Bühne gewesen. Der Preis wird von der "Europäischen Akademie von Yuste" verliehen, einer spanischen Stiftung mit dem Ziel, die kulturellen, historischen und sozialen Werte des Kontinents zu verbreiten.



In ihrer anschließenden Rede im Beisein des spanischen Königs Felipe sagte Merkel, Europa müsse mit einer Stimme sprechen. Nur wenn es Einigkeit gebe, könne man beispielsweise mit dem Aufstieg Chinas als wirtschaftlicher, politischer und militärischer Macht umgehen. Sie warnte vor den Fliehkräfte in der EU. Diese entstünden, wenn der Kit gemeinsamer Werte brüchig werde, die EU ihre Zusagen nicht erfülle und wirtschaftliche sowie soziale Unterschiede zu groß würden.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.