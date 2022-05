In Butscha schließt ein Mann zwei Leichensäcke. (Archivbild vom 05.04.2022) (picture alliance / dpa / CTK / Maca Vojtech Darvik)

Ausmaß und Schwere der Taten seien erschütternd, sagte die Menschenrechtskommissarin des Rates, Mijatovic, nach einem mehrtägigen Aufenthalt in der Region Kiew. Den Opfern und ihren Familien Wiedergutmachung, Unterstützung und Gerechtigkeit zu verschaffen, werde eine gewaltige, aber zwingend nötige Aufgabe.

Amnesty International hatte bereits gestern in einem Bericht rechtswidrige Luftangriffe und Hinrichtungen durch russische Streitkräfte angeprangert.

Zur Unterstützung bei der Untersuchung mutmaßlicher Kriegsverbrechen sollen auch Beamte des Bundeskriminalamtes zum Einsatz kommen. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sollen sie Beweismittel und Leichen untersuchen sowie Schulungen etwa zur Arbeit am Tatort anbieten, allerdings nur in Deutschland oder in einem Nachbarland der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.