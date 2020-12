Der Europarat verlangt von Deutschland strengere Regeln gegen politische Einflussnahme durch Unternehmen und andere Interessensgruppen.

Einem heute veröffentlichten Bericht zufolge mangelt es unter anderem an Transparenz darüber, wie viel Einfluss Lobbyisten auf die Agenda der Bundesregierung haben. So müsse offengelegt werden, mit wem Spitzenpolitiker über welche Themen sprechen. Empfohlen wird, dass es für Bundesminister und parlamentarische Staatssekretäre klare Regeln gibt, um Konflikte zwischen ihren privaten Interessen und ihrem Amt offenzulegen. Auch sollten bei einem beruflichen Wechsel etwa in Wirtschaftspositionen längere Übergangszeiten nach dem Ausscheiden aus der Politik gelten. Bis Ende April 2022 muss dem Europarat berichtet werden, wie weit Deutschland bei der Umsetzung der verbindlichen Vorschläge aus dem Report ist.

