Sicherheitsexperten des Europarats warnen vor der Gefahr von terroristischen Anschlägen mit biologischen Waffen.

In einem Papier des Europarat-Ausschusses für Terrorbekämpfung, aus dem die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitieren, heißt es, die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie verwundbar moderne Gesellschaften durch Virusinfektionen seien. Terroristische Gruppen würden diese Lektion aus der Corona-Pandemie nicht vergessen. Die absichtliche Verwendung eines Krankheitserregers oder eines anderen biologischen Wirkstoffs durch Terroristen könne sich als äußerst wirksam erweisen. Der Schaden für Menschen und Wirtschaft könne weitaus größer sein als bei traditionellen Terroranschlägen, so die Experten. Sie regen eine internationale Zusammenarbeit an, um verdächtige Fälle aufdecken zu können.