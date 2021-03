Der Europarat hat den EU-Staaten vorgeworfen, Flüchtlinge auf dem Mittelmeer nicht ausreichend zu schützen.

In seinem Bericht prangert der Europarat unter anderem die Praxis der Zurückweisungen auf See durch maltesische, griechische und zypriotische Behörden an, an denen die europäische Grenzschutzagentur Frontex beteiligt sein könnte. Auch würden Staaten ihre Rettungsschiffe zunehmend aus der Region abziehen und die Arbeit von Hilfsorganisationen behindern. Ferner verwies der Europarat auf Menschenrechtsverletzungen in Libyen. Der Ansatz der EU-Staaten ziele darauf ab, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Flüchtlinge von der libyschen Küstenwache abgefangen und an Land zurückgebracht würden.

