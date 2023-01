Der Europarat in Straßburg (Archivbild). (dpa / Vladimir Fedorenko)

Die Parlamentarische Versammlung votierte in Straßburg einstimmig dafür. Das Tribunal in Den Haag solle die politischen und militärischen Anführer Russlands und seines Verbündeten Belarus verfolgen. Diese hätten den Angriffskrieg gegen die Ukraine geplant, vorbereitet, eingeleitet oder ausgeführt. Ohne deren Entscheidung wären die daraus resultierenden Todesopfer, Gräueltaten und Zerstörungen nicht eingetreten. Ein Tribunal sollte von so vielen Staaten und internationalen Organisationen wie möglich und insbesondere von der Generalversammlung der Vereinten Nationen gebilligt und unterstützt werden.

