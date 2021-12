Kälte und Perspektivlosigkeit: Viele Flüchtlinge sitzen in Bosnien fest. (imago / Pixsell / Armin Durgut)

In einem Bericht rief das Komitee des Europarats für die Verhinderung von Folter die Behörden des Landes dazu auf, die Praxis unverzüglich zu beenden. Eine Delegation hatte die Grenze im August 2020 besucht. In dem Bericht steht, dass Menschen gezwungen worden seien, barfuß durch den Wald Richtung Grenze zu marschieren, teilweise nackt oder in Unterwäsche. Einige seien mit gefesselten Händen in den Grenzfluss Korana geworfen worden. Mehrere Menschen haben dem Bericht zufolge angegeben, dass kroatische Polizisten neben ihnen auf den Boden geschossen hätten, als sie auf dem Boden lagen. Die Delegation des Gremiums kritisierte zudem mangelnde Kooperation und Behinderungen während den Besuchs. Das EU-Mitglied Kroatien hatte die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen. Der Europarat mit Sitz in Frankreich ist unabhängig und gehört nicht zur EU.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.