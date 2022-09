Justiz-Vollzugsanstalt in Gelsenkirchen (imago / flight-pictures / imago stock&people)

In zwei besuchten Gefängnissen in Bayreuth und Gelsenkirchen sei die psychiatrische Versorgung besorgniserregend gewesen, heißt es in einem Bericht des zuständigen Komitees des Rats, der in Straßburg vorgestellt wurde. Dort sei die Ausstattung mit Psychiatern eindeutig unzureichend. Der Europarat bemängelte zudem eine zu lange Einzelhaft in den Justizvollzugsanstalten Celle und Lübeck. Dort müssten Häftlinge rund 22 Stunden ohne Kontakt zu anderen Menschen in ihren Zellen verbringen.

Positiv hervorgehoben wurde, dass es in den deutschen Gefängnissen kein größeres Problem mit Gewalt durch Angestellte oder unter Gefangenen gebe. Die materiellen Bedingungen seien zudem sehr gut, ebenso das Angebot an Aktivitäten.

Mitglieder des Komitees hatten im Jahr 2020 insgesamt 18 Justizvollzugsanstalten, Polizeireviere und Kliniken für forensische Psychiatrie in Deutschland untersucht.

