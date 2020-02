Die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Mijatovic, hat dem Justizsystem in der Türkei mangelnde Unabhängigkeit vorgeworfen.

In einem in Straßburg veröffentlichten Bericht Mijatovics heißt es, insbesondere in Fällen im Zusammenhang mit Terrorismus werde in der türkischen Justiz ein beispielloses Maß an Missachtung der grundlegendsten Rechtsgrundsätze an den Tag gelegt. Strafrechtliche Ermittlungen, Inhaftierungen und Urteile würden missbraucht, um gegen Menschenrechtsaktivisten vorzugehen.



Gestern war der türkische Geschäftsmann und Intellektuelle Kavala trotz eines Freispruchs im Prozess um die sogenannten Gezi-Proteste nicht in Freiheit gekommen. Stattdessen beantragte die Staatsanwaltschaft gegen ihn einen neuen Haftbefehl im Zusammenhang mit dem Putschversuch im Jahr 2016.



Heute wird in Istanbul das Urteil im Prozess gegen den deutschen Menschenrechtler Steudtner wegen Terror-Vorwürfen erwartet.