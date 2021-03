Die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Mijatovic, hat Ungarn aufgefordert, seine Mediengesetzgebung ändern.

In einem Memorandum von Mijatovic heißt es, die Macht der Spitzen des Medienrats und der Medienbehörde sollten auf mehrere Stellen aufgeteilt werden. Eine politisch kontrollierte Aufsichtsbehörde und verzerrende Eingriffe des Staates in den Medienmarkt hätten den Pluralismus und die Meinungsfreiheit ausgehöhlt. In einem Kommentar ungarischer Behörden werden die Äußerungen von Mijatovic als subjektiv bezeichnet. Zudem basierten sie nicht auf Fakten.



In Ungarn gibt es Beobachtern zufolge praktisch keine unabhängigen Medien mehr. Vor wenigen Wochen wurde dem Radiosender Klubradio als letzte unabhängige Radiostimme die Sendelizenz entzogen. Eine Stiftung, die Regierungschef Orban nahesteht, gebietet über ein Konglomerat von fast 500 Medien.



Der Europarat mit Sitz in Straßburg kümmert sich um den Schutz der Menschenrechte in seinen 47 Mitgliedstaaten.

