Mit seinem strikten Abtreibungsverbot verstößt Polen nach Auffassung des Europarates gegen Menschenrechte.

Zugang zu sicheren und legalen Schwangerschaftsabbrüchen gehöre wesentlich zu den staatlichen Schutzverpflichtungen gegenüber den Rechten von Frauen, heißt es in einem Gutachten von Menschenrechtskommissarin Mijatovic für den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Hintergrund sind mehrere anhängige Verfahren. Die Menschenrechtskommissarin verlangte, Polen müsse Frauen und Mädchen vollen und angemessenen Zugang zu sicheren und legalen Schwangerschaftsabbrüchen gewähren und auch die praktische Umsetzung sicherstellen.



In den vergangenen Tagen hatte der Tod einer schwangeren Frau in einem polnischen Krankenhaus Entsetzen ausgelöst. Die 30-Jährige gilt als erstes Opfer des strengen Abtreibungsverbots, sie starb an den Folgen einer Blutvergiftung. Die behandelnden Ärzte wurden inzwischen suspendiert, die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein.

