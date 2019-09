Russland hat seine ausstehenden Mitgliedsbeiträge an den Europarat fast vollständig gezahlt.

Der Großteil der rund 55 Millionen Euro sei überwiesen worden, bestätigte Europarat-Sprecher Höltgen der Deutschen Presse-Agentur. Die Schulden stammen aus den Jahren 2017 und 2018. Als Reaktion auf die Sanktionen wegen der Krim-Annexion hatte Russland damals die Zahlung der Mitgliedsbeiträge an den Europarat in Straßburg eingestellt. Ende Juni dieses Jahres erhielt Moskau dann wieder alle Rechte als Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der Staatenorganisation zurück.



Dem Europarat gehören 47 Staaten an. Sie können vor dem dazugehörigen Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen Verstößen gegen die Europäische Menschenrechtskonvention zur Rechenschaft gezogen werden.