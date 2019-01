Russland will auch weiterhin keine Delegation zur Parlamentarischen Versammlung des Europarates entsenden.

Das entschied das Parlament in Moskau. Der Duma-Vorsitzende Wolodin sagte, man werde sich der Willkür des Europarates nicht beugen. Der deutsche Delegationsleiter Nick betonte, damit sei erneut eine Chance zur Überwindung der Krise vertan. Russland schickt seit einigen Jahren keine Vertreter mehr nach Straßburg. 2014 hatte die Parlamentarische Versammlung als Reaktion auf die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim den russischen Abgeordneten das Stimmrecht entzogen.



Der Europarat mit Sitz in Straßburg wurde 1949 gegründet. Seine Aufgabe ist es, über die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit in seinen 47 Mitgliedsstaaten zu wachen.