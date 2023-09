Asylpolitik

Europarat setzt Ungarn ein Ultimatum für eine Asylreform

Der Europarat in Straßburg hat Ungarn ultimativ aufgefordert, sein Asylsystem zu reformieren. Angesichts zahlreicher Verstöße gegen die Menschenrechte von Asylsuchenden solle die Regierung in Budapest einen Aktionsplan vorlegen, wie sie Abhilfe schaffen wolle. Das Ministerkomitee in Straßburg setzte dafür eine Frist bis Juni 2024.

22.09.2023