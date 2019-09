Ungarn tut nach Auffassung des Europarats zu wenig für den Schutz von Migranten und Kindern vor Menschenhändlern und sexueller Ausbeutung.

Das Expertengremium des Europarats für Menschenhandel kritisierte in einem Länderbericht vor allem eine gesetzliche Regelung, die minderjährige Prostituierte kriminalisiert. 14- bis 18-Jährige sollten nicht als Täter, sondern als Opfer gesehen werden, betonte das Gremium. Ungarn solle hier seine Gesetze ändern.



Flüchtlinge werden in Ungarn aufgrund einer Verschärfung des Ausländerrechts bereits ab 14 Jahren als Erwachsene eingestuft. Dies hatte nach Angaben der Experten dazu geführt, dass Minderjährige wegen illegaler Prostitution mit Geldstrafen belegt und bei Nichtzahlung inhaftiert wurden. Das ungarische Innenministerium wies die Kritik an der Regelung zurück.



Der Europarat wurde 1949 gegründet und hat inzwischen 47 Mitgliedstaaten.