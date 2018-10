Der inhaftierte russische Menschenrechtler Ojub Titijew ist für sein Engagement mit dem Vaclav-Havel-Preis des Europarates ausgezeichnet worden.

Ein Unterstützer nahm die Auszeichnung für Titijew in Straßburg entgegen. Der 61-Jährige hatte jahrelang das Büro der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial in der Teilrepublik Tschetschenien geleitet. Seit Monaten sitzt er wegen angeblichen Drogenbesitzes in Untersuchungshaft. In einer bei der Verleihung verlesenen Botschaft Titijews heißt es unter anderem, willkürliche Festnahmen seien in Russland zur Regel geworden.



Memorial untersucht unter anderem Gräueltaten in Tschetschenien und erinnert an die Verbrechen der Stalin-Zeit. Titijews Vorgängerin in dem Memorial-Büro war im Jahr 2009 entführt und erschossen worden.