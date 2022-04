Das wird für den Rat in den kommenden fünf Jahren Priorität haben. Auf einer Konferenz in Rom erklärte die Generalsekretärin des Europarats, Marija Pejčinović Burić, die Rechte von Kindern seien in Krisen- und Notsituationen besonders gefährdet. Sie verwies auf den Klimawandel und die Corona-Pandemie, besonders aber auf den Krieg in der Ukraine. "Die anhaltende Aggression Russlands zwingt uns zu der Frage, was wir tun können, um Kinder in bewaffneten Konflikten zu schützen und die Rechte all jener Kinder zu gewährleisten, die vertrieben oder infolge der Gewalt zu Migranten wurden."