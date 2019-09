Die Menschenrechtskommissarin des Europarates, Mijatovic, hat vor einer zunehmenden Bedrohung der unabhängigen Justiz gewarnt.

Es gebe immer mehr Versuche der Beeinflussung von Seiten der Exekutive und Legislative, hieß es in einer Erklärung. Als Beispiele nannte Mijatovic die umstrittenen Reformen des Justizsystems der rechtskonservativen Regierungen in Ungarn und in Polen sowie der Mitte-Links-Regierung in Rumänien.



Mijatovic äußerte sich zudem besorgt über die Gerichte in der

Türkei. Ihre Unabhängigkeit sei während des Notstands nach dem Putschversuch beschnitten worden, kritisierte die Menschenrechtskommissarin.