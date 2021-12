Mayer betonte im Deutschlandfunk , dass es in der europäischen Integration darum gehe, Vielfalt unter einen Hut zu bringen. Dabei dürfe es zwar Unterschiede geben, in Grundfragen müsse man sich jedoch einig sein. Dazu gehöre, dass man sich an das Recht halte. Wenn man wie in Polen Rechtsstaatlichkeit zurückbaue und sich in Richtung eines autoritären Regimes bewege, dann könne man auch nicht in der EU verbleiben.