US-Präsident Biden ist in Genf angekommen, wo er sich morgen mit Russlands Präsidenten Putin treffen will.

Das Gespräch zwischen den beiden Staats- und Regierungschefs wird international mit Spannung erwartet. Es ist das erste persönliche Gipfeltreffen seit Bidens Amtsantritt. Die Beziehungen der beiden Länder gelten als äußerst angespannt. Kritische Themen dürften unter anderem die Inhaftierung des russischen Oppositionsführers Nawalny und die umstrittene Unterstützung der russischen Regierung des belarusischen Machthabers Lukaschenko sein. Die USA werfen Russland zudem vor, sich in die US-Wahlen eingemischt und großangelegte Hackerangriffe durchgeführt zu haben.



Das Treffen von Biden und Putin wird von höchsten Sicherheitsmaßnahmen begleitet. Insgesamt sind rund 4000 Polizisten, Soldaten und andere Sicherheitskräfte in Genf im Einsatz. Kampfjets, Hubschrauber und Flugabwehrraketen stehen bereit, der Luftraum ist in einem Umkreis von bis zu 50 Kilometern herum abgesperrt.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.