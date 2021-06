US-Präsident Biden wird während seiner bevorstehenden Europareise auch den türkischen Staatschef Erdogan treffen.

Wie das Weiße Haus in Washington mitteilte, soll die Begegnung am Rande des Nato-Gipfels am 14. Juni in Brüssel stattfinden. Die Beziehung zwischen den Politikern war zuletzt gespannt. Erdogan hatte auf ein früheres Treffen nach Bidens Amtsantritt gedrungen. Der türkische Präsident zeigte sich zudem empört darüber, dass Biden die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich während des Ersten Weltkriegs als Völkermord eingestuft hat.



Biden wird auf seiner ersten Europareise in der kommenden Woche auch den britischen Premierminister Johnson treffen, bevor er am G-7-Gipfel in Cornwall teilnimmt. In Belgien sind anschließend Gespräche mit Spitzenvertretern der EU geplant. Zum Abschluss ist in Genf ein Gipfeltreffen mit Russlands Präsident Putin vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.