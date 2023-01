Proben von Seltenen Erden in verschiedenen zerkleinerten Stufen. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Wie das staatliche Bergbauunternehmen LKAB mitteilte, handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um Vorkommen im Umfang von über einer Million Tonnen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es noch 10 bis 15 Jahre dauern wird, bis mit dem Abbau der Metalle begonnen werden kann.

Seltene Erden umfassen eine ganze Reihe von Elementen, die unter anderem in Smartphones, Elektrofahrzeugen oder Windkraftanlagen verbaut werden. Wegen der zunehmenden Verbreitung von E-Autos und erneuerbaren Energien dürfte der Bedarf in Europa und anderswo in den nächsten Jahren deutlich steigen. Bisher liefern vor allem China und Russland Seltene Erden.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.