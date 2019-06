Zum Abschluss der Europaspiele in Minsk hat die deutsche Delegationsleiterin Schmitz ein gemischtes Fazit gezogen.

Die Vize-Präsidentin des DOSB kritisierte vor allem die unterschiedliche Bedeutung der einzelnen Wettbewerbe. Je nach Sportart ging es um die Olympia-Teilnahme, um einen EM-Titel oder einfach nur um den Sieg. "Die Öffentlichkeit kann das ja gar nicht verstehen", kritisierte Schmitz. Die internationalen Verbände müssten an einen Tisch, damit einiges reformiert werden könne: "So wie es im Tischtennis gehandhabt wurde, ist es perfekt." Beim Tischtennis löste jeder Sieger ein Ticket für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio. Wenn dies auch in anderen Sportarten so wäre, könne man die Europaspiele langfristig als wichtige Olympia-Qualifikation etablieren, glaubt Schmitz.



Im Tischtennis feierten die deutschen Sportler in Minsk große Erfolge: Sie gewannen vier von fünf möglichen Goldmedaillen, beide Teams. je zwei Einzelspieler sowie das Mixed sicherten sich die Teilnahme an den Olympischen Spielen.



Die Europaspiele werden am Abend mit einer Abschlussfeier im Dinamo-Stadion in Minsk feierlich beendet. Neben sportlicher Kritik gab es auch Bedenken gegenüber dem Gastgeber. Weißrussland wird autoritär geführt und geht rigoros gegen Oppositionelle vor.