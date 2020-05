Der Präsident des Europäischen Parlaments, Sassoli, hat die Staatengemeinschaft in der Corona-Krise aufgefordert, geschlossen zu handeln.

Ein Neuanfang sei nur gemeinsam möglich, sagte der italienische Politiker in einer Videobotschaft zum heutigen Europatag. Covid-19 habe die Überzeugung, dass man es alleine schaffen könne, als Irrglauben entlarvt.



Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer rief dazu auf, einen neuen Schuman-Plan auf den Weg zu bringen. Was 1950 Kohle und Stahl gewesen seien, das seien heute Gesundheit, Sicherheit und die nachhaltige Bewahrung der Schöpfung.



Die Europäische Union feierte heute den 70. Jahrestag des sogenannten Schuman-Plans. Der französische Außenminister hatte am 9. Mai 1950 die Zusammenlegung der Kohle- und Stahlindustrie der früheren Kriegsgegner Deutschland und Frankreich vorgeschlagen. Die sogenannte Montanunion gilt als Keimzelle der EU.