Justizministerin Barley soll offenbar Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl im kommenden Jahr werden. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien. Demnach musste SPD-Chefin Nahles auch erstmal Überzeugunsarbeit leisten.

Laut Medienberichten hatte Barley die Kandidatur zuerst abgelehnt, wurde dann aber von Nahles überzeugt. Die offizielle Vorstellung soll in den nächsten Tagen erfolgen. Nahles selbst wollte die Kandidatur bisher nicht bestätigen. Sie sagte, es gebe "einen hervorragenden Vorschlag" für die Spitzenkandidatur der SPD in Europa, und dieser solle in Kürze vorgestellt werden.



Dem Vernehmen nach soll Barley ihr Amt zunächst behalten, bevor sie dann eventuell nach Brüssel wechseln würde. Allerdings könnte es für sie wegen großer Konkurrenz dort nicht für einen Top-Posten reichen. Dennoch unterstreicht die angeschlagene SPD mit der prominenten Personalie, wie wichtig ihr die Arbeit im EU-Parlament ist. Zudem wäre Barleys Wechsel in die Europapolitik ein starkes Signal in Zeiten des Brexit: Die 49-jährige Juristin besitzt neben der deutschen auch die britische Staatsbürgerschaft.