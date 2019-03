In ihrem ersten gemeinsamen Europawahlprogramm dringen CDU und CSU auf ein starkes Europa.

Nur gemeinsam könne man Handelsauseinandersetzungen mit China gewinnen und Sozialstandards behaupten, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters aus dem Entwurf, der am Montag von den Parteispitzen beschlossen werden soll. In dem Papier werden europäische Streitkräfte bis 2030 angestrebt. Zudem heißt es, die europäische Polizeibehörde Europol müsse ein europäisches FBI werden. Die Union will mit dem CSU-Politiker Weber als Spitzenkandidat der konservativen EVP den künftigen EU-Kommissionspräsidenten stellen.



Die europäischen Liberalen präsentierten die dänische EU-Kommissarin Vestager als Anwärterin für die Nachfolge von Kommissionspräsident Juncker. Sie sagte bei der Vorstellung des Wahlkampfteams der Alde-Fraktion, es gehe ihr nicht um einen EU-Posten, sondern um Ideen bei den Themen Klimawandel, Cybersicherheit und Einwanderung.