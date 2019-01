Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei für die Europawahl, Weber, wirbt dafür, die bisher notwendige Einstimmigkeit für außenpolitische Beschlüsse der EU abzuschaffen.

Um die europäische Stimme in der Welt stärker zur Geltung zu bringen, brauche man Mehrheitsentscheidungen, sagte Weber am Rande der CDU-Klausur in Potsdam. Nur so bleibe Europa handlungsfähig. Der CSU-Politiker wurde bei der Veranstaltung offiziell zum Spitzenkandidaten der Unionsparteien für die Abstimmung im Mai gekürt. Er betonte, Grundbotschaft von CDU und CSU müsse das Eintreten für Stabilität und Sicherheit sein. Mit Blick auf die Wirtschaft forderte Weber, die EU müsse den Binnenmarkt und Innovationen stärken.