Auf mehreren Parteitagen sind Personalentscheidungen getroffen worden.

Die europäischen Grünen ziehen mit der deutschen Europaabgeordneten Keller und ihrem niederländischen Kollegen Eickhout an der Spitze in den Europawahlkampf. Das entschied ein Parteitag in Berlin. In München wählten die Delegierten der CSU den Europapolitiker Weber zu ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahl Ende Mai. Weber war bereits von der europäischen konservativen Partei EVP zu deren Spitzenkandidaten und damit zum Bewerber um die Nachfolge von Kommissionspräsident Juncker gekürt worden.



In Essenbach wurde Wirtschaftsminister Aiwanger erneut zum Landeschef der Freien Wähler in Bayern bestimmt. Die rheinland-pfälzische SPD bestätigte in Wittlich Innenminister Lewentz im Amt des Parteivorsitzenden. Neuer Vorsitzender der baden-württembergischen SPD ist der Fraktionschef im Landtag, Stoch. Auf einem Parteitag der Berliner Grünen wurden die Landesvorsitzenden Stahr und Graf wiedergewählt.