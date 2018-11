Die europäischen Grünen und die CSU haben ihre Spitzenkandidaten für die Europawahl im kommenden Mai bestimmt.

Die Grünen ziehen mit der deutschen Europaabgeordneten Keller und ihrem niederländischen Kollegen Eickhout an der Spitze in den Wahlkampf. Das entschied gestern Abend ein Parteitag in Berlin. In München wählten die Delegierten der CSU den Europapolitiker Weber. Weber war bereits von der europäischen konservativen Partei EVP zu deren Spitzenkandidaten und damit zum Bewerber um die Nachfolge von Kommissionspräsident Juncker gekürt worden.