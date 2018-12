Die Europäischen Sozialdemokraten präsentieren heute auf einem Parteitag in Lissabon ihren Spitzenkandidaten für die Europawahl.

Einziger Kandidat ist der derzeitige Vizepräsident der EU-Kommission, Timmermanns. Der 57-jährige Niederländer will nach der Wahl im kommenden Jahr Nachfolger des amtierenden Kommissionspräsidenten Juncker werden. Für die konservative Europäische Volkspartei geht der CSU-Politiker Weber ins Rennen.



Der Generalsekretär der Europäischen Sozialdemokraten, Post, sagte im Deutschlandfunk, mit Timmermans habe man einen starken Spitzenkandidaten. Mit Blick auf die schwachen Umfragewerte der SPD in Deutschland betonte Post, die Situation sei in Europa sehr unterschiedlich. In Portugal und Spanien hätten die Sozialdemokraten durchaus Erfolge.