Die Europäischen Sozialdemokraten präsentieren heute auf ihrem Parteitag in Lissabon ihren Spitzenkandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr.

Sie treten mit dem früheren niederländischen Außenminister Timmermans an. Der 57-Jährige ist momentan Vizepräsident der EU-Kommission und will seinem derzeitigen Chef Juncker nachfolgen. Damit tritt er gegen den CSU-Politiker Weber an, der für die Europäische Volkspartei in den Wahlkampf zieht. Timmermans will zum Abschluss des Parteitags am Nachmittag eine programmatische Rede halten.