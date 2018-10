So lobt man potenzielle Konkurrentinnen weg. Kaum anders konnte man heute die euphorische Eloge der Parteivorsitzenden Andrea Nahles bei der Bekanntgabe der Nominierung von Katarina Barley für den Posten der SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl im kommenden Mai verstehen. Quasi ungefragt wird die Justizministerin zur besten Kandidatin erklärt und muss sich dem fügen.

Niemand anderes wurde gefragt. Das erinnerst fast ein wenig an die Basta-Politik von Gerhard Schröder und zeigt letztlich einmal mehr, dass die Nöte der SPD inzwischen recht groß sind, obwohl die Karrierechancen in Brüssel absehbar recht gering sein werden.

Denn nach allen aktuellen Umfragewerten werden die europäischen Sozialdemokraten bei der Wahl zum EU-Parlament erneut Mandate und damit an Einfluss verlieren. Der spürbare Rechtsruck in Europa geht auch am europäischen Parlament nicht vorbei.

Endlich auch mal eine Frau an der Spitze

Selbst die Christdemokraten werden wohl Federn lassen müssen zugunsten rechtsnationaler Parteien und Gruppierungen. Kurz gesagt, es gab schon bessere Zeiten und Aussichten für Sozialdemokraten, um nach Brüssel zu gehen.

Umso mehr zählt bei dieser Entscheidung wohl die Parteiraison und die Hoffnung, als bekannte und durchaus beliebte Politikerin vielleicht doch ein paar Prozentpunkte für die derzeit geschlagene SPD wieder gut machen zu können. Da ist Katarina Barley für den Wahlkampf in Deutschland sicherlich chancenreicher und bekannter, als der EU-Politiker Udo Bullmann.

Der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament hatte sich auch Hoffnung auf den Posten gemacht, aber letztlich musste er chancenlos bleiben, weil ihn kaum einer kennt und es für die SPD endlich auch mal eine Frau an der Spitze sein sollte.

Erster Schritt für neue Hoffnungsträgerin

Deshalb bekam auch Martin Schulz keine Chance mehr, der zwischendurch - als Versuch der Ehrenrettung - auch gehandelt wurde. Aber Schulz hätte zu sehr für die Vergangenheit gestanden und für einen enttäuschenden Bundestagswahlkampf zudem.

Insofern hat die Wahl auch etwas Gutes, weil sie tatsächlich für einen gewissen Neuanfang stehen könnte, selbst wenn ungewiss ist, was am Ende dabei heraus kommt.

Aber sollte Katharina Barley trotz des momentanen Widerwillens ein Achtungserfolg oder sogar noch mehr gelingen, dann wäre das mit dem Wegloben auch nicht mehr als eine Episode und möglicherwiese der erste Schritt für eine neue Hoffnungsträgerin in der Partei.

Denn diese Herausforderung - das wird Andrea Nahles noch einsehen müssen - wird die Parteivorsitzende selbst gewiss nicht mehr erfüllen können.

Volker Finthammer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Volker Finthammer, Jahrgang 1963, studierte Politik in Marburg und in Berlin. Nach der Wende erste Radioerfahrungen beim Deutschlandsender Kultur in Ostberlin. Seit 1994 beim Deutschlandradio. Redakteur im Ressort Politik und Hintergrund. Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin und in Brüssel. CvD in der Chefredaktion von Deutschlandradio Kultur. Seit September 2016 wieder im Hauptstadtstudio in Berlin mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialpolitik.