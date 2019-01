Die nordrhein-westfälische CDU hat ihre Kandidaten für die Europawahl gewählt - ohne den dienstältesten EU-Parlamentarier Brok.

Der 72-Jährige hatte ursprünglich einen sicheren Platz auf der NRW-Liste angestrebt. Er verlor aber im CDU-Landesvorstand eine geheime Abstimmung gegen den Landtagsabgeordneten Berger und wurde nicht mehr für die Europawahl am 26. Mai aufgestellt. Auf eine Kampfkandidatur verzichtete Brok.



Zum Spitzenkandidaten wählte die Landesvertreterversammlung in Siegburg Peter Liese. Er gehört dem Europaparlament seit 1994 an.