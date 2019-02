Bei der Europawahl am 26. Mai sind in Deutschland rund 64,8 Millionen Menschen wahlberechtigt.

Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Etwa 3,9 Millionen der Wähler sind Staatsangehörige anderer EU-Mitgliedsstaaten. Sie können sich entscheiden, ob sie in Deutschland oder in ihrem Heimatland wählen.



Im Europaparlament wird Deutschland weiterhin mit 96 Abgeordneten vertreten sein. Wenn Großbritannien wie geplant bis Ende Mai die EU verlassen hat, reduziert sich die Gesamtzahl der Abgeordneten von derzeit 751 auf 705.