Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Barley, hat zum Kampf gegen rechtsetxtreme und nationalistische Bestrebungen in Europa aufgerufen.

Auf der Europadelegiertenkonferenz ihrer Partei in Berlin sagte Barley, das europäische Einigungsprojekt stehe am Scheideweg. Angesichts von Umfrageergebnissen von rund 15 Prozent rief sie die SPD auf, aus der - so wörtlich - "Komfortzone" herauszukommen.



Die Bundesjustizministerin will nach der Europawahl nach Brüssel wechseln und sich unter anderem für einen europäischen Mindestlohn und eine europäische Arbeitslosenversicherung einsetzen. Barley wurde von den Delegierten mit 99 Prozent Zustimmung auf Platz eins der Europaliste gewählt. Auf Platz zwei wird der derzeitige Vizefraktionschef der Sozialisten im Europaparlament, Bullmann, antreten.



Zum Spitzenkandidaten der europäischen Sozialdemokraten ist gestern der Niederländer Frans Timmermans bestimmt worden. Der 57-Jährige gilt damit neben dem konservativen Kandidaten Weber von der CSU auch als Anwärter für das Amt des EU-Kommissionschefs.